Мощные удары высокоточным оружием этой ночью нанесла российская армия по объектам неонацистов. В ответ на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру уничтожены цеха производства беспилотников, подстанции, склады крылатых ракет "Фламинго" и сухогрузы, перевозившие оружие. На передовой один из самых "горячих" участков - у Доброполья. К северу от города наши бойцы освободили село Весёлое Поле. Также российская армия расширила зону контроля в Харьковской области.

Ранним утром расчеты РСЗО "Град" ударили по выявленным опорным пунктам и огневым точкам ВСУ в районе Новоалександровки Харьковской области. Затем в воздух поднялись десятки разведывательных и ударных дронов, а подразделения группировки "Север" пошли на штурм. Минобороны сегодня опубликовало кадры боя и рассказ мотострелков.

Взятие Новоалександровки позволило расширить зону контроля вокруг Резниковкого котла на северо-востоке Харьковской области. Группировка "Север" продолжает сжимать кольцо окружения.

После окружения формирований ВСУ в Доброполье подразделения группировки "Центр" развивают наступление в западном направлении от города. Штурмовиков поддерживают артиллерия, и экипажи танков Т-80 поражают пункты управления БПЛА противника.

Не за горами решающее сражение за Донбасс в Славянске и Краматорске, а входящая в состав этого мощного укрепрайона Дружковка уже фактически в зоне видимости наших войск, которые планомерно обходят город с флангов. Артиллерия бьет прямой наводкой по укреплениям ВСУ.

На Ореховском направлении в Запорожской области наступление наших штурмовиков поддерживают расчеты РСЗО "Град". Особое внимание - пунктам запуска БПЛА противника. С дронами в воздухе борьбу ведут мобильные огневые группы.

В каждой мобильной огневой группе теперь есть снайпер. Всего же на счету только этой группы более 500 сбитых беспилотников, и этот счет пополняется ежедневно.