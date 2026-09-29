Тяжелая зима ждет ЕС и Украину

Представители стран ЕС на неформальной встрече в Дублине сегодня обсуждают ситуацию в энергетике. В отрасли кризис - на фоне высоких цен, низкого уровня заполнения газовых хранилищ и возможного ограничения экспорта дизельного топлива из США. Не исключены меры жесткой экономии. Тяжелая зима ждет и Украину. В Верховной раде придумали оригинальный способ, как жителям обойтись без базовых удобств, и щедро раздают советы. Тем более, что далеко не все граждане встретят зиму дома.

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