Выбило окна в соседних домах: новые подробности ЧП в селе Кубринск

От завода пиротехники в селе Кубринск Ярославской области не осталось и камня на камне. Мощный взрыв, прогремевший накануне вечером, был слышен за несколько километров. А после ещё долго разносился звук детонирующих одна за одной петард и фейерверков.

В момент взрыва на предприятии ещё продолжался рабочий день. Спасатели извлекли из-под обломков 14 тел погибших. Ещё одна женщина получила травмы ноги. Она сейчас в больнице и врачи оценивают состояние как средней степени тяжести, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. На месте трагедии ещё продолжают работать МЧС и следователи – криминалисты. К делу подключилась прокуратура. А все обстоятельства произошедшего выясняют теперь в Следственном комитете.

Взрывной волной выбило окна в соседних домах и строениях, а территорию предприятия засыпало кирпичами. Из-за ЧП без электричества осталась половина села, в том числе несколько социальных объектов. Коммунальные службы устраняют неполадки. По предварительным данным, причиной трагедии стал пожар, возникший из-за грубых нарушений техники безопасности на производстве.

Причём, эта компания, зарегистрированная в Минеральных Водах Ставропольского края, уже не раз получала от надзорных органов предписания об устранении нарушений на предприятии. Несколько раз привлекали их и к административным разбирательствам из-за незаконного привлечения к работе иностранцев. А руководитель завода 3 года назад уже пытался признать себя банкротом из внушительного долга перед налоговой.