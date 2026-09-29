Российская сборная по спортивной акробатике с триумфом вернулась из Италии

Наша сборная по спортивной акробатике с триумфом вернулась из Италии. На чемпионате мира команда завоевала девять медалей и стала лидером по общему количеству наград. На международных соревнованиях российские атлеты выступали впервые за пять лет.

С медалями, улыбками и чемоданами наши спортсмены выходят в зал прилета. Встречают чемпионов флагом и гимном страны. Сборная России завоевала 9 медалей на чемпионате мира по спортивной акробатике в итальянском Пезаро и стала первой по общему количеству наград.

"Это были прекрасные соревнования, они были очень сложные, нам надо сейчас заново пробивать себе дорогу на вершину пьедестала, но, как видите, у нас очень много медалей и побед, и призов", - говорит Теймураз Гургенидзе, главный тренер сборной команды России по спортивной акробатике.

Сборная триумфально вернулась на международную арену спустя пять лет. Они готовились к этому турниру не один год и целенаправленно ехали за медалями. Олег Майоров и Елизавета Медведева взяли золото в темповом упражнении в смешанных парах.

А эта четверка как будто победила гравитацию. Владимир Найденко, Владислав Любимов, Роман Чернятин, Александр Земсков заняли первое место в упражнении "баланс". У наших спортсменов самая сложная в мире программа и элементы.

У этих спортсменов на четверых 12 медалей. Николай Крестников, Степан Кульбакин, Сергей Кондрачук, Артём Кузнецов взяли золото в темповом упражнении, серебро в комбинированном и ещё одно серебро в командном зачёте.

Три золота, три серебра и три бронзы в копилке у нашей сборной. В эти же дни в Пезаро проходили соревнования юниоров и первенство мира. Всего на трёх турнирах наша сборная получила 26 наград. Но расслабляться спортсмены не намерены. Сегодня отдохнут, а уже завтра придут на тренировку.