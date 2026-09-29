Американский космический корабль Starship разбросало на сотни метров при посадке

Американский космический корабль Starship взорвался при посадке на воду в Тихом океане. Это был первый испытательный запуск аппарата компании SpaceX на орбиту.

Старт ракеты-носителя прошёл штатно. Однако уже на третьем часу полёта начались проблемы. По плану, корабль должен был совершить шесть витков вокруг Земли, но миссию решили экстренно прервать.

Starship вошёл в атмосферу, принял вертикальное положение и начал опускаться в океан. Когда двигатели скрылись под водой, раздался мощный взрыв, появился огненный гриб, а фрагменты корабля разбросало на сотни метров.

Всё показали в прямом эфире. В компании SpaceX попытались успокоить зрителей. Заявили, что ЧП произошло из-за посадки в холодную воду. И отметили, что Starship не предназначен для таких условий.