"Меня никто не понимает": как поддержать подростка в трудный период и сохранить его доверие

Подростковый возраст — непростой период не только для самого ребёнка, но и для его родителей. Видя слезы и отчаяние ребенка, взрослые часто пытаются утешить его дежурными фразами "всё пройдёт" или "это мелочи". Но сам подросток может воспринимать подобные слова не как поддержку, а как обесценивание, что только усиливает чувство одиночества. В этот период особенно важно отказаться от излишней директивности, научиться слышать подростка и выстраивать отношения с ним на равных, рассказала "ТВ Центру" интегративный психолог, коуч, член Евразийской гильдии психологов Евгения Панасова.

Что на самом деле происходит с подростком

Любой родитель хочет, чтобы ребёнок был счастлив. Именно поэтому, когда мы видим наших подростков в подавленном состоянии, в отчаянии и в слезах — нам очень тяжело это вынести. Хочется как-то поддержать, сказать с высоты опыта и прожитых лет: "Не переживай! Всё забудется! Это мелочи!"

Но как раз этого говорить не стоит. Подросток переживает эмоции так сильно, что подобные слова воспринимаются как обесценивание — они увеличат дистанцию между вами ("Меня никто не понимает!") и тем самым лишь усилят у ребёнка ощущение одиночества и безысходности.

Любому подростку, даже вроде бы благополучному, очень тяжело: в организме идёт гормональная перестройка, эмоции "выкручены" на максимум, а префронтальная кора, которая отвечает за контроль эмоций, ещё формируется. Ребенок не устраивает окружающим "эмоциональные качели", он сам на них качается, не понимая, кто и зачем их разогнал настолько сильно, что стало страшно.

От приказов — к разговору на равных

Старые детские сценарии перестали работать, а новых ещё нет. И если вы хотите помочь подростку, это потребует от вас большой силы и мужества; и гибкости, потому что сценарий отношений "родитель – ребёнок", к которому и вы тоже привыкли, придётся перестраивать в первую очередь.

Родитель может быть директивным, указывать: "Вот так правильно, делай так". Это абсолютно нормально в общении с ребёнком, который ещё мал и ничего не понимает. Подросток же ощущает себя уже взрослым, ему важно, чтобы с ним, с его мнением считались, и любое директивное "Запрещаю" вызывает сильный протест.

Пожалуй, идеальный сценарий — перестроить в этот период детско-родительские отношения в дружеские, в парадигму "взрослый – взрослый", с позиции наставника или старшего товарища.

Взрослый друг

Представьте, что к вам приходит в печали ваш взрослый друг, который переживает из-за несчастной любви, проблем на работе (читай: плохие оценки) или чувства одиночества. Не скажете же вы ему: "Ой, да тоже мне, сколько их ещё будет, нашёл из-за чего расстраиваться!" Хотя некоторые, может, и скажут, но не сразу: всё-таки надо сначала выслушать друга, дать ему выговориться, выразить ему сочувствие и поддержку.

Ровно то же самое попробуйте сделать для своего ребёнка. Не торопитесь, не отмахивайтесь, а выделите время на разговор, откройте для себя его внутренний мир и поддержите в непростой период.

А если ребёнок не готов доверительно разговаривать с вами, то скажите ему слова любви и поддержки. Даже если он фыркнет в ответ, он все равно их услышит и запомнит.