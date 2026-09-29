Директора завода пиротехники в Кубринске задержали после взрыва

Директора пиротехнического завода в Ярославской области задержали после смертельного пожара.

Руководителя завода доставят в Переславль-Залесский для проведения следственных мероприятий. В скором времени ему изберут меру пресечения.

Накануне на предприятии по производству пиротехники в селе Кубринск недалеко от Переславля-Залесского произошел пожар. Погибли 14 человек, еще один госпитализирован.

В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время пожар потушен, идет разбор завалов, передает ТАСС.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. Что стало причиной возгорания - пока не установлено.