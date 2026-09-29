Собянин рассказал об улучшении доступности станции "Трикотажная" МЦД-2

Комфортный пешеходный маршрут появился около станции "Трикотажная" МЦД-2. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, около нового жилого квартала на Волоколамском шоссе обновили покрытие тротуаров и проезжей части, установили фонари и скамейки, разбили газоны.

Для автомобилистов сделали парковки. Одна из них расположена возле МЦД. Жители могут доехать от дома до станции и пересесть на электричку, чтобы сэкономить время на дорогу.

Другая парковка - около храма Преображения Господня в Тушине. Развитие станции "Трикотажная" - это часть большой работы по благоустройству территорий вокруг транспортных объектов.