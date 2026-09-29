Мама отказалась хоронить Сергея Соседова на Троекуровском кладбище

Сергей Соседов скончался 23 сентября. Ему было 58 лет. Музыкальный критик умер в Нерюнгри (Якутия), куда приехал по работе. Поначалу говорилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, однако позже появились ужасающие подробности.

Чтобы установить причину смерти, было проведено вскрытие. Патологоанатомы объявили, что Соседов при падении с лестницы ударился затылком, получил перелом основания черепа, который привел к кровоизлиянию и отеку головного мозга.

Близким журналиста понадобилось несколько дней, чтобы оформить все документы для транспортировки тела. 28 сентября Сергея привезли домой. Прощание с музыкальным критиком пройдет 30 сентября в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Церемония будет открытой, попрощаться с Сергеем смогут все желающие.

А похоронят ведущего в Подмосковье на Перепечинском кладбище. Это многих возмутило. Мол, неужели для такого человека не нашлось места на погосте попрестижнее? Продюсер Леонид Дзюник публично обратился к ведущему проекта "ВИА Суперстар!" Вадиму Такменеву с просьбой похлопотать о погребении Соседова.

"Это же Бог знает где! Туда же невозможно доехать. Туда нужно только нанимать машину либо такси и ехать около двух или трех часов. Мы хоронили сына наших друзей на этом кладбище", — рассказал Леонид.

Но, как оказалось, маме музыкального критика предлагали похоронить его на Троекуровском, рядом со знаменитостями, многие из которых были приятелями Соседова. Антонина Петровна была непреклонна, она хочет, чтобы Сергей упокоился с отцом в семейной могиле. Через несколько лет пенсионерка и сама намерена найти вечный покой на Перепечинском кладбище.

"Прощание с Сергеем Соседовым состоится в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища 30 сентября в 11 часов. Похороны пройдут на Перепечинском кладбище, рядом с его отцом. Такое решение было принято его мамой однозначно и бесповоротно", — объявил Дзюник.