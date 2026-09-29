Хакеры взломали базу данных Пентагона

Новый удар по американской нацбезопасности и имиджу Пентагона. Хакеры взломали базу данных военного ведомства и получили доступ к профессиональной и личной информации трех миллионов сотрудников.

Доступ злоумышленники получили еще в октябре прошлого года, а выявили утечку только в середине этого. Уязвимость системы устранили. Пострадавшим советуют не отвечать на подозрительные звонки и не общаться с прессой. Успокаивают, что сведения не успели использовать в незаконных целях. Вернее, соответствующих доказательств нет.

Неделю назад в США разгорелся другой громкий скандал. Тогда стало известно, что киберпреступники похитили персональные данные тысяч агентов ФБР. Это создает серьезную опасность для их работы.