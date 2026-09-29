"Надо просто жить и радоваться": Пожарская сообщила, что оставила Янковского с двумя детьми

Летом Диана Пожарская и Иван Янковский объявили о рождении второго ребенка. Интересно, что эту беременность, как и первую, Диана Пожарская тщательно скрывала. Известная актриса перестала выходить в свет, она вела уединенный образ жизни, а если и выкладывала фотографии и видео в своем блоге, то на них было непонятно, что она в положении.

Известная актриса рожала в одном из самых престижных госпиталей страны. Диана родила Ивану сына Давида. Но задерживаться в декрете Пожарская не стала. Она приняла решение оставить Янковского и детей и выйти работать на театральные подмостки. Диана уже репетирует.

"С удовольствием приняла прекрасное предложение попробовать себя в театре. И я сейчас репетирую в театре на Бронной. Прекрасный, интересный спектакль. Я не хочу о нем говорить пока подробно, потому что я пока нащупываю для себя эту почву и трепещу. Мне очень нравится этот театр, нравятся люди, которые в нем служат, работают и создают то, что они делают. И я надеюсь, что у меня тоже есть шанс. Я стараюсь", - сообщила актриса.

Тем не менее, Диана все равно пытается уделять как можно больше времени семье. На себя его у нее не остается. Поэтому актриса ест, когда получается, не сидит на диетах и не занимается спортом. И хотя Пожарская может похвастаться невероятной стройностью спустя четыре месяца после родов, она не считает, что обладает прекрасной фигурой, передает Woman.ru.

"Мне кажется, все женщины по-своему, вообще все прекрасны. Кто-то уже, кто-то шире, и кто-то хочет так, а другой хочет наоборот. По факту, некогда об этом думать, надо просто жить и радоваться, мне кажется", - высказала мнение Диана.

Напомним, что Диана Пожарская и Иван Янковский объявили о своих отношениях в 2021 году. Летом того же года у них родился ребенок. Примерно в это же время влюбленные официально оформили отношения. Ходят слухи, что мать, актриса Оксана Фандера, была не в восторге от выбора сына. Однако Диана постаралась понравиться свекрови и, говорят, у нее получилось.

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