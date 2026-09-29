В Калифорнии застрелили топ-менеджера New York Times Games

Директора инженерной службы газеты New York Times Games Джонатана Маккинзи застрелили в Калифорнии.

Его тело обнаружили 26 сентября на парковке спорткомплекса Dublin Sports Grounds возле полицейского участка. По данным Los Angeles Times, мужчина скончался на месте.

По подозрению в убийстве задержаны родители жены погибшего - 77-летние Шоуюн Чжан и Шили Чэнь. Мотивом могли послужить судебные тяжбы о домашнем насилии и жестоком обращении с ребенком. Сейчас супруги находятся в тюрьме Санта-Рита. Обстоятельства происшествия выясняются.

По данным СМИ, с прошлого года Маккинзи и его жена Кэндис Чжан находились в процессе бракоразводного разбирательства и спора об опеке над ребенком. В октябре 2025 года супруга потребовала у суда запретить Маккинзи приближаться к ней, в декабре 2025 года с аналогичным требованием обратился сам мужчина.