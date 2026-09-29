Дочь Даны Борисовой: "Прихожу - дверь закрыта, вещи в подъезде лежат"

Дана Борисова стала мамой 19 лет назад. Дочь Полину она родила от бизнесмена Максима Аксенова. Когда девочка выросла, телеведущая была разочарована. Дана мечтала о совершенно другом ребенке.

Сейчас отношения Борисовой с дочерью трудно назвать ровными. Они часто ссорятся, выясняют отношения. Например, недавно Дана Борисова публично унизила единственную наследницу, заявив, что есть "дочери и получше".

Разразился скандал, однако ведущая не считает, что сказала что-то криминальное. "Я не понимаю, почему так привязались к этому высказыванию. У нас был большой конфликт перед этим, я обиделась", - пояснила Дана Борисова.

Она рассказала, что они с Полиной живут вместе, поэтому если возникают неприятные ситуации, то они отражаются на них. "Если у кого-то накопился негатив, то второй получает этот негатив. Поэтому понятно, что у нас такие сложные отношения. На той неделе опять поссорились. Сегодня выбрались, накрасились, нарядились, вместе приехали, не ругаемся", - миролюбиво отметила телеведущая.

Полина старается на мать зла не держать. Хотя она регулярно сталкивалась с тем, что та выставляла ее вещи из квартиры. "Если мама на что-то обижается, у нее есть вот такой единственный аргумент, что квартира, в которой мы живем, — это ее квартира, и я там не прописана. Мы ссоримся, я выхожу на улицу, прихожу — дверь закрыта, вещи в подъезде лежат. У нас летом это стабильно было. Сейчас, последний месяц, нет", - сообщила Полина Super.

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