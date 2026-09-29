Отложите до весны: 5 многолетников, которым обрезка осенью только навредит

В октябре опытные дачники почти не расстаются с секатором. Ведь чем тщательнее провести обрезку осенью, тем меньше работы останется на весну. Однако существуют многолетники, которым эта процедура противопоказана. Более того, если с этих цветов удалить лишнее, они могут не пережить зиму. Рассказываем, какие декоративные культуры стоит оставить в покое до следующего года.

Колокольчик

Персиколистный, точечный и карпатский колокольчики принято обрезать сразу после цветения. Такой приём стимулирует появление новых бутонов. Однако, если осенью удалить свежие побеги, растение выгонит новую поросль, которая не переживёт заморозков и значительно ослабит цветок. Поэтому секатор лучше отложить в сторону. Двулетние колокольчики, которые ещё ни разу не цвели, тоже можно не обрезать. Когда придут заморозки, листья станут хорошей защитой для корневой системы.

Гвоздика

Осенью любители многолетних сортов, могут смело игнорировать эти цветы. Амурской и перистой гвоздике не нужна обрезка, так как засохшие листья помогают пережить холодный период. Весной достаточно удалить сухие ветви, аккуратно прорыхлить почву вокруг растения и подкормить азотными удобрениями. Сразу после процедуры, культура даст много новых побегов, а куст наберёт зелёную массу.

Гейхера

У этой красавицы с ажурными листьями можно срезать лишь цветоносные стебли. Остальную зелень необходимо оставить. Ведь она нужна гейхере, как предыдущим растениям, чтобы защищаться от зимних морозов. Если вы живёте в средней полосе, нежный цветок стоит дополнительно укрыть опилками, сухими листьями или соломой.

Бадан

Похожая ситуация обстоит и с баданом. Его корни не проникают глубоко в почву, а располагаются в верхнем слое. Поэтому жухлая зелень послужит для них своеобразным утеплителем. Если осенью срезать листья и оголить розетку, растение вряд ли оживёт весной.

Однако из правила есть исключение. В случае когда цветок поразили грибковые заболевания, от зелени нужно избавиться как можно скорее.

Морозник

Листья этого растения сохраняют не для защиты, а для красоты. Декоративный морозник хорошо переносит холод и будет радовать вас своим бодрым видом до самой весны. Кроме того, цветочные стебли не удаляют, чтобы на местах среза не поселились патогенные микробы или вредители. С приходом тепла на культуре появятся новые отростки и только после этого можно будет убрать прошлогоднюю поросль.