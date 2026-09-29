Очередное наводнение превратило Нью-Йорк в Венецию

Наводнение вынудило жителей прибрежных районов Нью-Йорка и Нью-Джерси передвигаться по улице на байдарках и каяках.

Как свидетельствуют кадры телеканала CBS News, нью-йоркцы нашли способ поддерживать привычный ритм жизни, несмотря на спровоцированное штормом наводнение.

Это не первое подобное бедствие в городе за последнее время. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани обвинил в происходящем глобальное потепление, подчеркнув: "Вот пример многих проявлений климатического кризиса, который мы игнорировали".

Ранее похожие кадры поступали из Евпатории — улицы курортного города затопило после сильных ливней. Жители Евпатории надули сапы и резиновые лодки, взяли в руки весла и поплыли по своим делам, не дожидаясь схода воды и не унывая.

Тем временем Таиланд страдает от паводка, охватившего 29 провинций королевства. В частности, в провинции Самутпракан пострадали свыше 260 тысяч домохозяйств, в которых проживают более 818 тысяч человек. В Бангкоке введен режим бедствия. Количество погибших от разгула стихии, по данным на утро 29 сентября, достигло 23 человек.