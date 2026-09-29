"К чертовой матери": Валерий Меладзе наорал на зрителей и ушел со сцены

Валерий Меладзе после завершения карьеры в России мотается по странам мира с концертами. Выступления артиста пользуются большой популярностью.

Однако время от времени известный исполнитель попадает в неприятные истории. Так, на днях Валерий Меладзе дал концерт в Чехии. Прямо во время выступления артиста две фанатки сцепились в фан-зоне. Сам певец это заметил и попытался быстро погасить конфликт.

"Бои какие-то тут происходят. Здесь концерт. К чертовой матери всех, кто здесь устроил кипиш! Не надо быть идиотами! Разошлись! Еще пытаются кому-то что-то объяснять. Я смотрю за всеми вами", - наорал на зрителей Валерий Меладзе.

Затем певец ушел со сцены, передает Starhit.

Напомним, несколько лет назад Валерий Меладзе перебрался из России в Испанию. Там он живет вместе с певицей Альбиной Джанабаевой и их тремя детьми.

Однако в России артист все равно бывает. Так, 61-летний певец готов выступить в любой точке нашей страны. За это он просит более 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе тайно лечится в Москве. Стало известно, что во время очередного своего приезда в столицу он оплатил счета в московской клинике более чем на 400 тысяч рублей: за консультации, сопровождение, анализы, анестезию и т.д.

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