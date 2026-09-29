Брачный договор теперь можно оформить на "Госуслугах"

На портале "Госуслуги" появился сервис для составления брачного договора.

Теперь пары, состоящие в браке или планирующие в него всутпить, могут составить документ в электронном виде в рамках "жизненной ситуации" - "Обращение к нотариусу", передает РИА Новости.

После составления электронного варианта договора документ следует удостоверить у нотариуса. При обращению к последнему необходимо взять с собой паспорта, свидетельство о заключении брака и документы на имущество.

Стоит помнить, что брачный говор регулирует только имущественные отношения. Он не решает личные неимущественные отношения, права и обязанности в отношении детей, а также ограничивать правоспособность супругов.