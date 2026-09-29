Эвелина Бледанс увезла особенного сына из России

Эвелина Бледанс родила двоих сыновей. Николай — уже совсем взрослый и ведет самостоятельную жизнь, а Семену — 14 лет. Младший ребенок появился на свет с особенностью — синдромом Дауна. Эвелина души не чает в наследнике и делает все, чтобы мальчик не чувствовал себя обделенным.

Накануне телеведущая увезла Семена из России. Вместе с сыном она улетела в Таиланд. Эвелина и Семен наслаждаются отдыхом в одном из лучших отелей Пхукета. 57-летняя артистка очень рада этой поездке.

"Снова я здесь, в своем лучшем месте... Пришло время для перезагрузки и реабилитации", — поделилась в своем блоге эмоциями Бледанс.

Эвелина уже провела для поклонников небольшую видеоэкскурсию, разместив кадры из отеля. Она показала живописный пляж и территорию, где они с Семой будут жить. Отдых начался по всем правилам настоящих туристов. Телеведущая с сыном отправились в местный магазин за снеками, после чего поплавали в бассейне.

Народ радуется за артистку. Люди оставляют на ее странице в соцсети множество комментариев, во всех отмечая, что Эвелина всегда берет в путешествия сына, хотя легко могла бы бросать его на нянек, как это делают многие знаменитости.