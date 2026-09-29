Украинца приговорили к 19 годам тюрьмы в Белгороде

В Белгородской области вынесли приговор украинском шпиону.

Мужчину 1990 года рождения приговорили к 19 годам колонии строгого режима, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что уроженец Закарпатской области связался через Viber с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и согласился за деньги следить за российскими военнослужащими на границе Белгородской области.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело о шпионаже.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, собиравшего деньги и информацию для Украины.