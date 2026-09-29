Мишустин призвал сделать авиаперелеты доступными для россиян

Авиаперелеты должны становиться все более комфортными и доступными для россиян, особенно в период отпусков. С таким призывом выступил во вторник, 29 сентября, глава российского правительства Михаил Мишустин.

Политик встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрием Ядровым.

Как подчеркнул Мишустин, которого цитирует пресс-служба кабмина, необходимо создавать условия для поступательного развития авиаперевозок в России, для наращивания количества рейсов и маршрутов. При этом надлежит повышать комфортность и доступность таких поездок для граждан — о важности максимального обеспечения потребности граждан в авиаперелетах не раз говорил президент Владимир Путин.

Ядров в ответ рассказал, что с мая по август российские авиакомпании перевезли 39,5 миллиона пассажиров, а отрасль, несмотря на сложности в связи с ограничением использования воздушного пространства недружественными странами, отработала штатно.

Ранее председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов предупреждал, что подорожание может коснуться билетов на российские воздушные суда, вылетающие за границу, поскольку им приходится заправляться в зарубежном аэропорту.

Тем временем россиянам предложили способ сэкономить на билетах — ездить поездами и приобретать билеты заблаговременно. Генеральный директор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов пояснял, что для билетов в купе и спальные вагоны применяется система динамического ценообразования.