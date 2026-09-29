"Какая глупость!": Меган Маркл открыла рот и сразу получила пощечину

Меган Маркл после отказа от королевских обязанностей нашла себя в кулинарии и продвижении бренда, ориентированного на организацию домашнего уюта. Но и тут супруга британского принца Гарри получила от ворот поворот.

Малоизвестную американскую актрису то и дело критикуют в Сети. Поначалу Меган нравилась, но после того, как несколько лет назад она дала пару разгромных интервью, в которых негативно высказалась в адрес королевских родственников, ее репутация оказалась безвозвратно подмочена.

Впрочем, сама Маркл пытается спастись как может. Она запустила кулинарное шоу и бренд, ориентированный на создание домашнего уюта. Под маркой Меган вышли несколько джемов, игристые вина, свечи, чай и многое другое.

А теперь супруга принца Гарри выступила с советом, как лучше принимать гостей. "Подготовьте как можно больше всего до прихода гостей, а в конце оставьте одну простую задачу. Что-то, что можно доделать на кухне, пока все рассаживаются. Немного подготовки — и вы почувствуете, что принимать гостей совсем не сложно", - утверждает Меган Маркл на официальной страничке своего бренда в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Несмотря на то, что комментарии к публикации отключены, пользователи Сети нашли возможность с новой силой раскритиковать жену принца Гарри. "Какая глупость!", "Прямо открыла Америку через форточку", "Лучше бы помолчала", "Почему говорит она, а стыдно мне?", "Что она несет?", "Ну и бред", - влепили звонкую пощечину Маркл интернет-пользователи.

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