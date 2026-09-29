Собянин: Более 300 площадок по технологическим инновациям создано в Москве

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин вместе с председателем правления Сбера Германом Грефом принял участие в Московском стартап-саммите. Обсудили внедрение инноваций в повседневную жизнь. Современные технологии приносят огромную пользу в сфере городского управления. А также в образовании, здравоохранении, работе транспорта и не только. В столице ежегодно реализуют более 300 цифровых проектов.

Сотни молодых предпринимателей, учёных презентуют свои стартапы. Инновации от медицины до аграрного сектора. Разработчики ищут тех, кто поверит в их идеи, и, конечно, поддержит финансово. Ну а инвесторы в поисках научных и технологических открытий, которые непременно оправдают все вложения.

От перспективной идеи до крупного проекта, который уже сегодня покоряет российский рынок путь длиною всего пару лет. Это стартап, специально разработанный для медицинских университетов. Достаточно просто надеть VR-очки - и вот ты в кабинете принимаешь пациентов, проводишь осмотр, делаешь назначения, ставишь диагнозы. Сценариев множество - от самых простых случаев до запущенных. Такая виртуальная подготовка, конечно, не заменяет реальной медицинской практики, но помогает заранее морально адаптироваться ко всем сложностям в профессии.

Этой компании, хоть она уже уверенно себя чувствует на рынке, тоже не помешали бы дополнительные инвестиции. Но, конечно, сильнее всего в них нуждаются те, кто совсем недавно заявил о своей разработке. Правда, далеко не все получат заветную поддержку. Некоторые просто не найдут заинтересованных инвесторов. Кому-то ещё предстоит доработать свои идеи, пока что они не отвечают запросам массового потребителя.

А ведь именно это определяет успех любого проекта. Задача инвесторов - среди множества стартапов разглядеть действительно стоящие, дать жизнь тем идеям, которые не просто смогут "выстрелить" через несколько месяцев или пару лет, а принесут реальную пользу миллионам людей. Роль инноваций в развитии страны и крупных мегаполисов обсудили мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления "Сбербанка" Герман Греф.

"Когда приходится масштабировать и будут пользоваться этой разработкой миллионы людей, да и ты им при этом не оставляешь другой альтернативы, тут 100 процентов - это ответственность твоя, кто бы ни разрабатывал, кто бы ни внедрял, 100% твоя ответственность, это такой шаг, на который надо решиться", - отметил Собянин.

Сегодня Москва, продолжает мэр, один из самых высокотехнологичных городов мира. Искусственный интеллект внедрен практически во все сферы жизни - транспорт, медицину, образование, безопасность. Столица - сложнейший организм, в котором все работает идеально. И в первую очередь это благодаря тем инновациям, которые внедряли постепенно и осторожно.

Инновации коснулись и банковской сферы. И речь не только об онлайн-банкинге, когда любую денежную операцию можно провести через приложение всего за пару секунд. В России разработана система, которая надежно защищает средства клиентов от мошеннических атак.

В заключение Сергей Собянин и Герман Греф призвали молодых амбициозных предпринимателей создавать такие стартапы, которые смогут в лучшую сторону изменить жизнь миллионов.