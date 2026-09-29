"Это чудо": врачи ГКБ им. Буянова спасают пациентов с остановкой сердца

Евгений до сих пор не может поверить, что все это произошло именно с ним. Еще недавно он считал себя вполне здоровым человеком, правда, с вредными привычками. Курил, не отказывал себе во вкусной еде и периодически пытался бороться с лишним весом. Инфаркт подкрался незаметно.

Евгений сразу вызвал скорую помощь. По пути в больницу потерял сознание. Состояние мужчины было критическим, смертельно опасным - обширный инфаркт, кардиогенный шок и остановка сердца. Врачи больницы имени Буянова провели экстренную операцию – стентирование коронарных артерий.

"Стандартные методы лечения пациенту не помогли в той мере, как это происходит у 95% людей. Что потребовало расширения нашей реанимационной помощи до метода экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это метод искусственного кровообращения, который заменяет работу сердца. В случае, когда сердце не может справиться и мы даем ему время на восстановление", - говорит Гульназ Муллакаева, и.о. заведующего отделением анестезиологии и реанимации, врач-анестезиолог-реаниматолог ГКБ имени В.М. Буянова.

ЭКМО – это искусственное сердце и легкое. Специальный насос поддерживает кровообращение, а мембранный оксигенатор насыщает кровь кислородом и выводит из нее углекислый газ.

"Мы использовали вено-венозные подключения для борьбы пациентов с тяжелыми пневмониями. Пандемия отступила, у нас технологии оказались в руках. И сейчас мы благополучно этой технологией пользуемся. Оказываем помощь достаточно узкой группе пациентов, но, к сожалению, без этой технологии эти пациенты погибали бы", - отметил Виктор Суряхин, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации ГКБ имени В.М. Буянова.

"Это некое чудо. Потому что, по сути, это смерть человека. И мы его воскрешаем с помощью этой методики", - рассказала Гульназ Муллакаева.

Как именно проходила операция, Евгений смог увидеть сам. Врачи показали мужчине на манекене, как подключали искусственные органы. После операции Евгений восстанавливался быстро. В больнице он провел всего 10 дней. Сейчас мужчина проходит реабилитацию.

Но Евгений держится стойко. Жизнь дороже минутных удовольствий. Комплексное лечение и работа всей медицинской команды дали Евгению шанс на новую жизнь. И он его упускать не намерен.