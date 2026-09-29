В Москве обсудили работу столичных театров

В Москве прошло первое в новом сезоне заседание Директорской ложи театров столицы. Обсуждали работу культурных площадок города. А также социальные программы для участников СВО и членов их семей.

Отметили необходимость сохранять театральные традиции и дух русской актёрской школы. Но при этом не избегать и новых технологий. Всё, что сегодня окружает людей, должно быть на сцене - тогда успех гарантирован.

Ну и, наконец, состоялось вручение первой премии имени Михаила Глуза - "За жизнь". В честь юбилея композитора.