Участники Кубка столицы по спортивной орнитологии посчитали пернатых обитателей парков

С любовью к природе и в помощь науке. Кубок столицы по спортивной орнитологии прошёл в национальном парке "Лосиный остров". Задача была непростая - сфотографировать и правильно определить как можно больше видов птиц. На это было всего четыре часа. Впрочем, у каждого участника были свои секреты.

Вместо добычи - кадры, вместо ружья - фотокамера. На такую охоту выходят не ради забавы, а для того, чтобы провести научный орнитологический мониторинг.

Участники 30-го Кубка столицы по спортивной орнитологии считают пернатых обитателей московских парков. За четыре часа нужно сфотографировать и определить как можно больше птиц, среди них есть и занесенные в Красную книгу.

Поймать в объектив редкую птицу – удача. Опытные участники знают, мало просто смотреть по сторонам. Оценивать будет строгое жюри - профессиональные зоологи. Номинаций три: "Знатоки", "Новички" и "Солисты". А кто-то идет на старт не только с биноклем.

Пока одни верят в приметы, другие полагаются на опыт. Георгий Палицин участвует третий год подряд. Говорит, главное - не спугнуть птицу и правильно подготовиться к прогулке. С собой советует брать блокнот, термос с чаем и сухой паек.

Такие турниры проходят дважды в год. И это не просто азартная охота за кадром, а реальная помощь науке. За всю историю Кубка участники определили более 70 видов птиц, включая краснокнижных. Для экологов это - свежие данные о здоровье столицы.

"Эта огромная сильнейшая экосистема города, зеленого каркаса нашего, которая богата и птицами. И птицы - это тоже один из маркеров, показателей здоровья экосистемы. Поэтому сейчас, сегодня мы получим новые данные, свежие данные, которые позволят доказать, что экосистема здорова, биоразнообразие находится на высоком уровне, и Москва по-прежнему самый зеленый город нашего мира", - рассказала Елена Жаркова, начальник управления экологического образования и просвещения Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Но есть и те, для кого главное - не азарт, а сама прогулка по осеннему лесу. За четыре часа прогулки по парку в полной сосредоточенности и тишине ты и сам словно начинаешь понимать птичий разговор. Слышишь, как мерно выстукивает дятел, а где-то в глубине угукает серая сова.