Манул Тимофей начал зажировку перед холодами

Символ Московского зоопарка манул Тимофей уже готовится к холодам. У кота началась зажировка - процесс набора веса. Сейчас хищник съедает около 300 граммов корма в день, но размер порций будет постепенно увеличиваться к зиме.

Пищу прячут в укромных местах, чтобы поиск добычи был полезным и интересным занятием для кота. Зимний вес Тимофей наберёт только к декабрю. А с первыми морозами начнёт меняться и шерсть кота. Она станет более плотной и пушистой.

В природе такой покров помогает манулам выжить в суровом степном климате при температуре до минус 50 градусов.