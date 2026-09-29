Выяснилось, когда в Москве и Московской области включат отопление

Подача отопления в жилые дома Москвы может начаться в первую неделю октября. Об этом рассказали во вторник, 29 сентября, в столичных диспетчерских службах.

Как напомнили собеседники ТАСС, решение о подаче отопления принимают в мэрии Москвы. Соответствующая факсограмма поступает в городские диспетчерские, на ее основании специалисты оперативно приступают к включению систем.

В первую очередь тепло подают в социальные учреждения Москвы: больницы, школы, детские сады. Затем отопление включают в жилых домах, а после этого — на предприятиях.

Конкретную дату начала отопительного сезона в диспетчерских не назвали, однако подчеркнули, что в последние годы это происходит не позднее 5 октября.

Министерство энергетики Московской области, в свою очередь, сообщило, что в Подмосковье отопительный сезон стартует 1 октября. До 10 октября все социально значимые объекты, многоквартирные дома и предприятия должны быть с теплом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев еще неделей ранее отмечал, что в регионе начались пробные топки — это финальная проверка системы перед стартом отопительного сезона. Все котельные и тепловые сети Подмосковья подготовлены летом проводились гидравлические испытания, требуемые ремонтные работы и обновление оборудования.