Лавров сделал важное заявление о судьбе детей Пугачевой и Галкина*

Алла Пугачева увезла наследников из России четыре года назад. Звездное семейство сначала поселилась в Израиле, а потом перебралось на Кипр. Минувшее лето Примадонна с детьми провели в Юрмале. Не известно, вернутся ли когда-либо Лиза и Гарри на родину.

Пугачева сочла, что в другой стране ее детям будет лучше. Теперь мало кому известно, как живут наследники исполнительницы хита "Арлекино". Даже в соцсетях родителей Лиза и Гарри появляются редко.

На одном из последних снимков дочь Пугачевой предстала загорелой и улыбающийся, но в глазах девочки поклонники увидели грусть. Народ был опечален видом Лизы и призвал Аллу Борисовну задуматься о судьбе наследников.

Высказался о детях Примадонны даже продюсер Сергей Лавров. По его словам, будущее Лизы и Гарри зависит от одного фактора.

В отличие Пугачевой и признанного иноагентом Галкина* их наследники не считаются предателями на родине. И даже наоборот. Двойняшкам прочат великую судьбу, но только если они вернутся в Москву. Пока дети в силу своего возраста являются заложниками ситуации и позиции своих мамы и папы.

Тем не менее подюсер Сергей Лавров заявил, что именно дети Пугачевой и иноагента Галкина* могут стать главными звездами в российском шоу-бизнесе. Они на голову выше наследников других артистов, пишет "Экспресс газета".

"Очень большие шансы сейчас у детей Пугачевой и Галкина*. Все их обласкивают, в отличие от детей Киркорова и Яны Рудковской", — отметил продюсер.



*Признан в России иностранным агентом.