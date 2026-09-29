ВС России продолжают наступление в нескольких частях города Доброполье в ДНР.

За минувшие сутки наши войска взяли под контроль 72 здания, сообщили в Минобороны России. Уничтожены более 25 украинских военнослужащих.

В настоящий момент наши штурмовые бригады продвигаются в северо-восточной, центральной и южной частях города.

Доброполье является одним из ключевых направлений для дальнейшего продвижения ВС России в Донбассе. После взятия города, российские военные смогут начать охват Краматорска и Славянска.