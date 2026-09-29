ВС России за минувшие сутки освободили два населенных пункта в зоне проведения СВО.

Бойцы группировки войск "Центр" освободили Веселое Поле, сообщили в пресс-службе Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Село Крейдянка освободили бойцы "Севера". Населенный пункт находится внутри волчанского котла. ВС России продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили село Нововодяное в ДНР и село Уланово в Сумской области.