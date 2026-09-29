"Заменила одного Мишу на другого": вскрылись детали тайной свадьбы Юлии Пересильд

Накануне, 28 сентября, стало известно о тайной свадьбе популярной актрисы Юлии Пересильд. Теперь появились детали.

В частности, артист, кинокомпозитор и продюсер Яна Блиндер поведала, что торжество состоялось в очень узком кругу и проходило без пафоса и шума. "Свадьба была крайне закрытой, с не очень большим количеством гостей, только свои", - сообщила она Woman.ru.

Интересно, что точно до сих пор неизвестно, кто стал избранником Юлии Пересильд. Однако в кулуарах судачат, что это может быть оператор Михаил Милашин, слухи о романе актрисы с которым стали ходить год назад.

Он чуть старше и известен по таким проектам, как "Елки-3", "Лед", "Сто лет тому вперед". В 2024 году Милашин стал лауреатом национальной кинопремии "Ника".

До этого Юлия Пересильд встречалась с актером Михаилом Тройником. Однако весной 2025 года артисты расстались. Впрочем, некоторые фанаты по какой-то причине не верили в искренность этого союза.

"Ходят слухи, что она заменила одного Мишу на другого, и я не стану с этим спорить, верю точно, что с коллегой по цеху, так как в нашем творческом мире чаще мы сходимся с теми, с кем мы творим, уж поверьте, я была там", - заявила Блиндер.

Отметим, что самыми продолжительными были отношения Юлии Пересильд с режиссером Алексеем Учителем. Они были вместе более десяти лет. У пары есть дочери Анна и Мария.

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