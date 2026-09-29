Власти России ограничили вывоз наличных в ЕАЭС и ряд стран миллионом рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий коррективы в порядок вывоза наличных рублей из страны.

Как следует из документа, опубликованного на официальном правовом портале во вторник, 29 сентября, запрет на вывоз наличных в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан распространяется на суммы более 1 миллиона рублей.

Исключением признаны случаи вывоза денег через определенные аэропорты — их перечень устанавливает кабмин. При этом гражданин обязан представить заверенные банковские выписки, подтверждающие легальность происхождения средств.

Также разрешается вывоз более крупных сумм в рублях для нужд дипломатических представительств России. Для таких операций требуется специальное уведомление, выданное Министерством иностранных дел.

Напомним, в марте 2026 года россиянам запретили вывозить из России в страны Евразийского экономического союза наличные на сумму более 100 тысяч долларов. Исключение сделали для воздушных пунктов пропуска в некоторых международных аэропортах. Запрет на вывоз распространялся также на золотые слитки массой больше 100 граммов.

При этом Банк России рекомендовал финансовым организациям усилить контроль над операциями с внесением крупных сумм наличными деньгами. Кредитно-финансовые организации должны ежедневно анализировать операции клиентов. Особое внимание предписывается уделять характерным признакам легализации преступных средств.