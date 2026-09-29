Кремль объяснил введение временного управления в иностранных компаниях

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не делать необоснованных выводов относительно введения временного управления в подразделениях некоторых западных компаний в России.

Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера во вторник, 29 сентября, указанная мера не направлена на смену собственника. Речь идет только о введении внешнего управления.

Согласно подсчетам ТАСС, более 130 пакетов акций или долей в уставном капитале различных фирм и два объекта движимого имущества передано во временное управление в России с 2023 года. В отношении 60 пакетов акций решения о введении временного управления уже отменены.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров высказался относительно нормы о введении временного государственного управления на предприятиях, отнесенных к критической инфраструктуре. Политик заверил, что соответствующий президентский указ не предполагает национализацию частных предприятий.

Также президент России Владимир Путин высказался о западном бизнесе, покинувшем наш рынок после начала специальной военной операции. Глава государства подчеркивал: российские власти не выгоняли со своего рынка зарубежных предпринимателей. Говоря о возможном возвращении в Россию зарубежных компаний, президент отметил, что мы не будем помогать тем, кто поставил трудовые коллективы в трудное положение.