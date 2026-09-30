Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Конец месяца принесет ощущение, что для новых идей наконец появилось свободное пространство. Запишите смелую задумку и решите, с какого небольшого шага начнете в октябре.

Тельцы

Сообщение или случайная встреча могут напомнить о человеке, с которым давно не было общения. Не спешите возвращать все как прежде - сначала спокойно узнайте, что изменилось.

Близнецы

Незавершенный проект или отложенная карьерная цель снова потребуют внимания. Определите, к какому результату хотите прийти до конца года, и составьте короткий план.

Раки

Может вернуться интерес к учебе или навыку, который вы когда-то не успели освоить. Выберите удобный формат и начните с занятия, которое можно применить на практике.

Львы

Перед октябрем захочется обновить гардероб или приобрести красивую вещь. Сначала составьте список необходимого, чтобы приятная покупка не нарушила финансовые планы.

Девы

В отношениях полезно пересмотреть привычное распределение ролей и обязанностей. Спокойно обсудите, что устраивает обе стороны, а что давно пора изменить.

Весы

Последний день месяца подходит для наведения порядка в задачах и документах. Не пытайтесь переделать все: достаточно убрать лишнее и определить три главных дела на октябрь.

Скорпионы

Старое увлечение, знакомство или незавершенный проект могут снова вас заинтересовать. Вернитесь к этой теме с новым опытом и посмотрите, какое продолжение она получит теперь.

Стрельцы

Захочется немного изменить привычный уклад и сделать повседневность уютнее. Новый домашний ритуал, удобная вещь или приятная музыка помогут войти в октябрь с хорошим настроением.

Козероги

Пересмотрите планы, связанные с учебой или возможным переездом. Заодно проверьте технику и автомобиль, чтобы мелкие неисправности не помешали октябрьским делам.

Водолеи

Убывающая Луна в Тельце располагает к спокойной проверке бюджета. Посмотрите, какие расходы можно сократить, и заранее выделите деньги на главные цели следующего месяца.

Рыбы

Конец сентября подходит для завершения дел, которые давно тянулись за вами. Выберите, что готовы исправить, отпустить или оставить в прошлом, и закрепите решение конкретным действием.