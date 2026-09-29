90-летняя мама получила тело Сергея Соседова: "Привезли в цинковом гробу"

Сергей Соседов умер в Нерюнгри, куда приехал, чтобы возглавить жюри конкурса красоты. Близким журналиста понадобилось несколько дней, чтобы оформить все документы для транспортировки тела. Поздно вечером 28 сентября Сергея привезли домой.

Мама музыкального критика лично встречала сына в Москве. Антонина Петровна глубоко горюет, но старается держаться, даже дает короткие комментарии СМИ.

"Привезли его в цинковом гробу… Прощание пройдет на Троекуровском, завтра в 11:00. Сережа будет похоронен рядом с отцом", — сообщила "АиФ" Антонина Петровна.

Организацией похорон занимается ритуальная компания. Там пояснили, что ничего не обычного в транспортировочном гробе Соседова нет. Перевозка тел на дальние расстояния осуществляется в цинковом гробу, это прописано в санитарно-эпидемиологических правилах.

Напомним, Сергей Соседов скончался 23 сентября. Ему было 58 лет. Музыкальный критик умер в Нерюнгри (Якутия), куда приехал по работе. Поначалу говорилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, однако позже появились ужасающие подробности.

Чтобы установить причину смерти, было проведено вскрытие. Патологоанатомы объявили, что Соседов при падении с лестницы ударился затылком, получил перелом основания черепа, который привел к кровоизлиянию и отеку головного мозга.

Похоронят музыкального критика в Подмосковье на Перепечинском кладбище.