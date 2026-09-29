"Чудо чудное": Николай Басков объявил о пополнении и показал свою девочку

"Натуральный блондин" Николай Басков в этом году отметит круглую дату. В октябре "золотой голос России" справит 50-летний юбилей. Специально к этому событию певец приурочит концерт, к которому сейчас активно готовится.

На днях Николай Басков объявил о том, что готовится стать отцом. Артист рассказал, что у него семь спален в доме не просто так. "Как зачем? Я же буду продолжаться!" - заявил "натуральный блондин" в интервью журналистам.

Меж тем точно известно, что до недавнего времени одиночество "золотого голоса России" в огромном особняке в Подмосковье скрашивала лишь кошечка по кличке Шанель.

Однако теперь Николай Басков объявил радостную новость. Теперь у него появилась собака. "У Шанель появилась подруга Тиффани ))) чудо чудное", - сообщил "натуральный блондин" на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

На фото очень суровая кошка запечатлена с крохотной собачкой. Комментаторы в Сети пришли в восхищение от новой девочки Николая Баскова. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и выразили надежду, что животные будут долгие годы скрашивать жизнь артиста.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>