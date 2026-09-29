Туристы застряли в затопленной пещере в Крыму: детали спасательной операции

Четверо туристов застряли на экстрим-маршруте в Красной пещере в Крыму из-за подъема уровня воды. Эту информацию подтвердили в республиканском главке Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как уточняет ведомство в своем "Макс"-канале, выбраться из ловушки самостоятельно люди не могут. Спасатели "КРЫМ-СПАС" прибыли на место происшествия, работы проводятся на двух участках: со стороны Красной пещеры и со стороны Голубиной пещеры.

В пресс-службе крымского главка Следственного комитета России подтвердили начало доследственной проверки по факту этого происшествия. Как установлено, люди самостоятельно отправились в подтопленную пещеру. Повышение уровня воды в подземной реке помешало туристам покинуть пещеру.

Связь с участниками туристической группы отсутствует уже 12 часов — неизвестно, живы ли люди и в каком они состоянии, пишут "Известия".

Ранее корреспондент "ТВЦ" лично прошла по необычному туристическому маршруту — по самой длинной в Крыму Красной пещере. Открытая часть маршрута составляет всего около 500 метров. Остальные 25 километров – приключение для тех, кому не хватает адреналина. На шести уровнях пещеры перепад высот достигает 300 метров. Благоустроенной тропы нет — постоянно приходится плыть, карабкаться через завалы и ползти сквозь разломы.

В 2018 году весь мир напряженно следил за спасением детской футбольной команды в Таиланде. Юные спортсмены с тренером отправились в подводную пещеру Кхао Луанг и оказались отрезанными от выхода из-за наводнения. Узники пещеры дожидались спасения больше двух недель.