Лавров предложил Польше внимательно изучить военную доктрину России

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал намерения властей Польши разместить производство ракет Patriot на своей территории.

Заместитель польского министра обороны Магдалена Собковяк-Чарнецка рассказала, что Варшава выступила с инициативой создания на территории страны центра обслуживания ракет PAC-3 для американских Patriot. Это, по утверждению политика, может стать "первым шагом" к полноценному производству ракет на польской территории.

В ответ глава российской дипломатии напомнил полякам про военную доктрину России: "Призываю внимательно изучить соответствующие разделы этого важнейшего документа" (цитата по РБК).

Военная доктрина России включает в число внешних военных опасностей, допускающих задействование российской армии, наращивание силового потенциала Североатлантического альянса и наделение НАТО глобальными функциями, которые нарушают нормы международного права. Сюда же относится приближение к российским рубежам военной инфраструктуры членов этого военно-политического блока.

Польские политические лидеры открыто готовятся к войне против России. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что на случай войны он наварил варенья из фруктов, выращенных в собственном саду, накупил риса и приобрел ручной насос, а также решил, где будет прятаться.