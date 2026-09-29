Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал намерения властей Польши разместить производство ракет Patriot на своей территории.

Заместитель польского министра обороны Магдалена Собковяк-Чарнецка рассказала, что Варшава выступила с инициативой создания на территории страны центра обслуживания ракет PAC-3 для американских Patriot. Это, по утверждению политика, может стать "первым шагом" к полноценному производству ракет на польской территории.

В ответ глава российской дипломатии напомнил полякам про военную доктрину России: "Призываю внимательно изучить соответствующие разделы этого важнейшего документа" (цитата по РБК).

Военная доктрина России включает в число внешних военных опасностей, допускающих задействование российской армии, наращивание силового потенциала Североатлантического альянса и наделение НАТО глобальными функциями, которые нарушают нормы международного права. Сюда же относится приближение к российским рубежам военной инфраструктуры членов этого военно-политического блока.

Польские политические лидеры открыто готовятся к войне против России. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что на случай войны он наварил варенья из фруктов, выращенных в собственном саду, накупил риса и приобрел ручной насос, а также решил, где будет прятаться.