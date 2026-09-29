"Его ждёт глубокое разочарование": Карла III предупредили о коварном замысле Гарри и Меган

Принц Гарри и Меган Маркл рискуют ввязаться в войну с Букингемским дворцом, поскольку они не собираются отказываться от публичной деятельности, которая очень сильно похожа на обязанности членов королевской семьи.

Герцог и герцогиня Сассекские вернулись в Великобританию вместе со своими детьми в конце августа, но они все еще не объяснили причины своего переезда из США. Гарри и Меган шесть лет назад громко покинули Лондон, а теперь ведут себя как ни в чем не бывало.

Первые несколько недель после возвращения на британскую землю прошли далеко не гладко. В частности, у пары возник публичный спор с дворцом по поводу их статуса: Сассекские выразили несогласие с тем, что король назвал их "частными гражданами", а не "публичными фигурами".

"Они убеждены, что могут многое предложить благотворительным организациям и общественно значимым инициативам, которым могла бы принести пользу их поддержка. Если король считал, что, выпустив это письмо, он заставит их просто исчезнуть из поля зрения, то его ждёт глубокое разочарование", — заявил Woman and Home источник близкий к Сассекским.

Инсайдер добавил, что Гарри ни за что не станет отказываться от инициативы Invictus Games или своей работы с благотворительной организацией WellChild. "Не будет преувеличением сказать, что это, скорее всего, приведёт их к столкновению с дворцом", — отметил источник.