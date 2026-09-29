"Не знаю, как завтра это выдержать": старенькая мать не находит себе места из-за похорон Соседова

Сергей Соседов умер в Нерюнгри, куда приехал в командировку. Близким журналиста понадобилось несколько дней, чтобы оформить все документы для транспортировки тела. Поздно вечером 28 сентября музыкального критика привезли домой.

Старенькая мама лично встречала тело сына в Москве. Антонина Петровна глубоко горюет, но старается держаться, хоть и признается, что не находит себе места.

"Сегодня уже вот как-то давление высокое поднялось, завтра я уже даже не знаю, как будет. Я пока его не видела. У меня сил нет, не знаю, как завтра это выдержать. Хоть бы пережить завтра", - призналась 90-летняя родительница Сергея Соседова Starhit.

Отметим, что в настоящее время Антонину Петровну поддерживает старший сын Владимир. Известно, что завтра, 30 сентября, прощание с Сергеем Соседовым состоится на Троекуровском кладбище. Но последний приют журналист обретет рядом с отцом на Перепечинском погосте.

Напомним, Сергей Соседов скончался 23 сентября. Ему было 58 лет. Музыкальный критик умер в Якутии, куда приехал по работе. Поначалу говорилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, однако позже появились ужасающие подробности.

Чтобы установить причину смерти, было проведено вскрытие. Патологоанатомы объявили, что Соседов при падении с лестницы ударился затылком, получил перелом основания черепа, который привел к кровоизлиянию и отеку головного мозга.

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