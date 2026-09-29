Со смертью бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который 29 сентября 2026 года отметил бы 90-летие, подошла к концу эпоха сильных европейских политиков. Такое мнение высказал заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Вспоминая о Берлускони, Медведев отметил, что тот, возможно, и не был ангелом, однако "он хотел для своей Италии лучшего и понимал место России в мире".

Теперь же сильных европейских лидеров сменили "недальновидные злобные русофобы, которые делают все возможное, чтобы бросить Европы в войну с Россией". Риски подобного конфликта сейчас выше, чем когда-либо после 1945 года, написал Медведев в социальных сетях.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что с действующими европейскими политическими элитами диалог маловероятен. Российский лидер привел в пример Соединенные Штаты, открытые к контактам, и допустил, что удастся прийти к этому и с Европой, но лишь в случае смены ее руководства.

Говоря о планах недружественных западных стран разрушить Россию, Владимир Путин заявил, что "европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны". Эпитет "европейские подсвинки" поставил в тупик переводчиков и журналистов в других странах.