Белый дом признал конструктивными переговоры своих представителей с Дмитриевым

Встречу по поискам выхода из кризиса провели представители американской администрации со спецпредставителем президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Как сообщили в Белом доме агентству Reuters, переговоры, посвященные мирному урегулированию на Украине, были конструктивными.

По данным агентства, Дмитриев в Вашингтоне обсуждал не только вопросы урегулирования конфликта. Речь шла также о планах государств по окончании войны – в частности, о возможных российско-американских инициативах в области энергетики.

Визит Дмитриева состоялся в понедельник. Переговоры проходили после встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Нью-Йорке. По словам Зеленского, он обсудил с Трампом возможность прекращения огня по целям, связанным с энергетикой. Агентство ТАСС позже сообщило, что Дмитриев в дополнение к переговорам с Кушнером и Уиткоффом в Нью-Йорке провел встречи в Вашингтоне с Минфином и Минэнерго США.