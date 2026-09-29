Москвичей призвали не переобувать автомобили, несмотря на первые заморозки

Столичным автомобилистам рекомендуется подождать со сменой летней резины на зимнюю. Об этом заявил во вторник, 29 сентября, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По мнению метеоролога, замена автомобильных покрышек сейчас была бы очень поспешным решением, поскольку "этот момент еще не наступил". Несмотря на единичные случаи заморозков, по ночам температура пока составляет не менее 3-5 градусов, а днем столбики термометров поднимаются еще выше.

Также Шувалов отметил в комментарии АГН "Москва", что в начале октября в Московской области ожидаются ночные заморозки, при которых температура местами может опускаться до минус 5 градусов. Несмотря на ночные холода, дневные показатели останутся положительными, а значит, гололед или гололедица пока не предвидится.

Технический эксперт Олег Марков напомнил в интервью ТАСС, что замену летних шин на зимние в целом рекомендуется производить при установлении среднесуточной температуры плюс 7 градусов в течение трех дней подряд.

Однако необходимо учитывать и перепады температуры. Если по утрам и в ночные часы столбик термометра опускается до околонулевых значений, причем именно в это время предстоит поездка на автомобиле, лучше не ждать рекомендованной среднесуточной температуры, а переобуть автомобиль безотлагательно.