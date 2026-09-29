Трамп согласился смягчить американские санкции против России

Введенные против России американские санкции можно смягчить. Такую инициативу поддержал президент США Дональд Трамп, сообщил журнал The Atlantic.

Как утверждают источники издания, несколько месяцев назад эту идею Трампу представил его спецпосланник по Белоруссии Джон Коул. Предложение предусматривает ослабление части американских ограничений в отношении российской экономики. В ответ Вашингтон ожидает освобождения Москвой некоторых заключенных.

Инициатива находится на ранней стадии, прежде о ней не сообщалось. Авторы предложения считают, что смягчение санкций позволило бы США заключить выгодные сделки, касающиеся российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных минералов и других сырьевых товаров.