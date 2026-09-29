Равшана Куркова показала редкое фото подросших детей: "Ангельская красота!"

Равшана Куркова воспитывает сына и дочь. Мальчику уже 6 лет, а девочке — три годика. Звезда сериала "Барвиха" редко балует поклонников фотографиями наследников, хотя каждый раз снимки производят настоящий фурор.

На днях Равшана увезла наследников в Узбекистан и не смогла удержаться, чтобы не показать кадры из путешествия. В своем блоге Куркова разместила серию фото с Гаспаром и Самирой. "Каникулы заканчиваются, а любовь — никогда!" — подписала снимки актриса.

На одном из кадров Равшана позирует с детьми на фоне озера. Дочку актриса взяла на руки, а сын стоял рядом с мамой и сестрой.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Народ пришел в восторг от снимков. Люди оставили под постом сотни комплиментов. Многие отмечают, что дети очень похожи на Куркову. "Ангельская красота у деток от мамочки!"; "Хорошенькие какие"; "Равшана замечательная мама!"; "Обожаю вас!" — пишут пользователи Сети.

Напомним, путь актрисы к материнству был непростым. Стать мамой Равшане удалось лишь в 39 лет. Отношения с отцом мальчика, Сергеем Амаряном, оказались скоротечными, но самое главное, что актриса все-таки воплотила в жизнь свою самую заветную мечту — родила наследника.

В 2023 году Равшана снова объявила о рождении ребенка. Самира появилась на свет в марте. Кто именно является отцом девочки – тайна и по сей день.