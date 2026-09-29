Лукашенко предложил американцам подключиться к проекту "Газпрома"

Американские инвесторы могут подключиться к проекту "Газпрома" в Беларуси. Предложение предпринимателям из США озвучил президент республики. Александр Лукашенко уточнил, что речь идет о строительстве азотного комбината.

Лукашенко уточнил, что о привлечении российского энергохолдинга к реализации масштабного проекта удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным, передает БелТА. По словам белорусского лидера, американцы хотят получить удобрения, в том числе азотные. Можно построить вместе – США, "Газпром" и Беларусь.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о "сделке" по удобрениям с Минском. Однако Лукашенко позже отметил, что белорусские экспортеры не смогут поставлять калийные удобрения в западные страны в необходимых объемах.