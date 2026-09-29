В "Мосбилете" появилась рубрика с обзором самых интересных выставок столицы

Сервис "Мосбилет" приглашает в музеи и на прогулки по культурным маршрутам. В его новой рубрике рассказывается об актуальных выставках Москвы, а также собраны продуманные маршруты для прогулок по столице. Информация регулярно обновляется - появляются новые темы, районы и культурные мероприятия.

Раздел "Культурные маршруты" подскажет, куда сходить с семьей или друзьями и как отвлечься от рутины. "Мосбилет" представляет обзор интересных выставок на самые разные темы — от фотографии и живописи до естественно-научных экспозиций и интерактивных проектов. На странице есть описание каждой выставки, указаны даты проведения и адрес.

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