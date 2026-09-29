Четыре туриста пропали в Красных пещерах в Крыму. Все подробности спасательной операции

Четверо туристов отправились в так называемую необорудованную часть Красной пещеры - туда, где нет мощеных дорожек и освещения. Это экстремальный маршрут, по которому ходят только малочисленные группы с сопровождением или спелеологи, как в данном случае. Вернуться должны были накануне.

Весь маршрут - 10 километров. Группа предупредила о своем походе руководство природного парка, где находится пещера, но не регистрировалась в МЧС. Такого требования нет, но если бы они уведомили спасателей, поиски начались бы раньше. Тревогу забили, когда спелеологи не выходили на связь более 12 часов.

Красную пещеру называют "живой". Внутри течет река, которая до сих пор формирует подземные галереи. Она же представляет главную угрозу для туристов и спелеологов. Во время обильных дождей уровень воды поднимается стремительно. И даже без осадков бурный поток может нанести глину и валуны и забить выход.

Сейчас уровень воды в пещере стабильный. Некоторые места придется преодолеть вплавь, но без водолазного оборудования. А вот наносы встречаются. Так как по маршруту ходят крайне редко, о них не знали.

Красная пещера - одна из крупнейших в Восточной Европе и древнейших. Ее возраст - более 2,5 миллионов лет. Это лабиринт живописных ходов в шесть этажей протяженностью более 26 километров. Огромные залы высотой до 30 метров, подземные озера, водопады. И все это находится в необорудованной части. Экстрим-тур туда стоит от 10 до 14 тысяч - с обязательным сопровождением. И туристов всегда предупреждают об опасностях.

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту пропажи туристов. На месте работают следователи.