Минувшей ночью противник лишился сразу нескольких ключевых узлов портовой и транспортной инфраструктуры - от локомотивного депо под Киевом до морских сухогрузов в Одессе. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием. На линии соприкосновения работают операторы БПЛА группировки "Центр" , они уничтожили технику врага на поле боя: два бронетранспортёра, мотоцикл и радар, помогавший противнику координировать подразделения. Работа круглосуточная - и она приближает наших штурмовиков к цели.

"Подразделения группировки активными действиями освободили населенный пункт Нововодяное ДНР, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ", - сообщил Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр".

Фронт продвигается. Белицкое освободили еще 22 июля - жители все это время продолжают жить под обстрелами ВСУ. Ангелина Карэк оставалась в городе до последнего - и своими глазами видела, как киевский режим относится к свои же гражданам, посылая вместо эвакуационных групп дроны.

"Прилетел украинский дрон, кружил, рассматривал, выбирал цель. Выбрал соседей - и прямо в них на наших глазах попал дрон. Мы стояли втроем, было очень страшно, Ромку сразу убило, а женщин всех ранило", - рассказывает она.

Теперь людей вывезли в безопасное место: российские бойцы провели эвакуацию восьми человек, двое суток работали в сложной обстановке.

На Краматорском направлении бойцы группировки "Запад" держат под контролем населенный пункт Ямполь и уверенно удерживают позиции в Новомихайловке - российский флаг тому подтверждение.

К запуску готовится российский дрон-перехватчик, созданный для охоты на беспилотники противника на больших и средних высотах. Несмотря на скромное название "Малыш", этот аппарат умеет многое: высокая маневренность и скорость позволяют ему сбивать разведывательные и ударные дроны самолетного типа. За сутки его расчет на Добропольском направлении уничтожил более десяти целей - противник лишился дорогостоящей беспилотной техники, а наши позиции остались прикрыты с воздуха.

Под контролем России теперь и населенный пункт Редкодуб - штурмовики группировки "Запад" не просто держат позиции в Краматорском районе ДНР. Кадры объективного контроля показывают, как бойцы уверенно перемещаются между занятыми рубежами.

"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады морской пехоты бригады теробороны и бригады нацгвардии", - заявил Леонид Шаров, начальник пресс-центра группировки "Запад".

Успехов на земле у ВСУ нет - и командование решило придумать их в медиапространстве. Так родилась украинская пиар-акция "Вивальди": враг заявляет, что их подразделения стоят в Новом, Редкодубе и Катериновке. Но это фейки, которые сняты без привязки к местности, с флагами у разрушенных домов и летней растительностью на кадрах, хотя на дворе осень. Националисты предлагают поверить им на слово. А наши ребята из группировки "Запад" продолжает наступление.