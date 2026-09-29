Саммит моды БРИКС+ проходит в Москве

О развитии модной fashion-индустрии и сотрудничестве на быстрорастущих рынках говорят в Москве в концертном зале "Зарядье". Там проходит саммит моды БРИКС+.
В программе - почти 30 сессий и пленарных заседаний. На них представители индустрии из разных разных стран и политики обсуждают внедрение искусственного интеллекта в сферу моды, а еще поддержку отечественных брендов.
В последние несколько лет наши производители после ухода западных компаний переживают бум развития. Своим отличным качеством и креативным подходом они уже завоевали доверие российских покупателей. А теперь важно с домашнего рынка перейти на международные площадки.
"Сейчас освободившиеся ниши уже заняты частично нашими отечественными производителями и брэндами, частично их заместили производители и брэнды из неполитизированных стран, дружественных стран. У нас российский рынок идет в ногу с международным. У нас идет трансформация по сравнению с 90-ми. Сокращение натуральных тканей, много проектов, которые мы будем реализовывать с синтетическими волокнами. И это такая связка нацпроектов - новые материалы и химия с легпромом", - рассказал Антон Алиханов, министр промышленности и торговли России.