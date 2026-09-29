Саммит моды БРИКС+ проходит в Москве

О развитии модной fashion-индустрии и сотрудничестве на быстрорастущих рынках говорят в Москве в концертном зале "Зарядье". Там проходит саммит моды БРИКС+.

В программе - почти 30 сессий и пленарных заседаний. На них представители индустрии из разных разных стран и политики обсуждают внедрение искусственного интеллекта в сферу моды, а еще поддержку отечественных брендов.

В последние несколько лет наши производители после ухода западных компаний переживают бум развития. Своим отличным качеством и креативным подходом они уже завоевали доверие российских покупателей. А теперь важно с домашнего рынка перейти на международные площадки.